आगरा को मिला मेट्रो का उपहार, पीएम मोदी ने किया निर्माण कार्य का शिलान्यास 

NewDelhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया. पीएम के बटन दबाते ही टीडीआई मॉल के सामने लगी मशीन ने खुदाई शुरू कर दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी मेट्रो रेल परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे. प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुईं.

This metro project, worth over Rs 8000 crores, will strengthen the mission related to the establishment of smart facilities in Agra: PM Narendra Modi https://t.co/Top3Ci8QOV

