Indore में कोरोना वॉरियर्स पर फिर हुआ हमलाः सर्वे करने गयी टीम पर फेंके पत्थर, चाकू से भी हमला

lndore: कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के खिलाफ डॉक्र, मेडिकल टीम, पुलिस-प्रशासन अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं. लेकिन अपनी जान की परवाह ना कर, दूसरों का इलाज और मदद करनेवालों का शुक्रिया अदा करने की बजाये उनपर पत्थर बरसाये जा रहे हैं.

Madhya Pradesh: 3 women Asha workers were allegedly assaulted by a man in Vinoba Nagar today while they were conducting a survey on #COVID19. “The men were fighting and thought that the workers have recorded the incident and will send it to the police,” Vinod Dixit, SHO, Indore pic.twitter.com/FH6rIMHI6N

