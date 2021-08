पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने बोला हमला, 50 हिंदू घरों और कई मंदिरों को तोड़ा

Desk: पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने अल्पसंख्य हिंदू समुदाय पर हमला हुआ है. इस दौरान मंदिरों को निशाना बनाया गया. इसके अलावा हिंदुओं के कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया और लूटपाट भी की गई. इस घटना के विरोध में हिंदू-बौद्ध गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका ने अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के विरोध में मानव श्रृंखला बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा की मांग की है. बांग्लादेश हिंदू यूनिटी काउंसिल ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी.

The Hindu- Buddhist Coalition USA has organized a human chain to protest the persecution of Minorities in #Bangladesh . @mbachelet @StateIRF @StateIRF @SecBlinken @TulsiGabbard pic.twitter.com/cTQsdaS1nC

घटना बांग्लादेश के खुलना जिले के रूपशा उपजिला के शियाली गांव की है. बताया जा रहा है कि शनिवार यानी 7 अगस्त को जिले के सियाली गांव में अल्पसंख्य हिंदू समुदाय के महिला श्रद्धालुओं के एक समूह ने पूर्व पारा मंदिर से शियाली श्मशान घाट तक जुलूस निकाला था. उन्होंने रास्ते में एक मस्जिद पार की थी, इस दौरान मस्जिद के मौलवी ने हिंदू धार्मिक जुलूस का विरोध किया. इसके बाद कट्टरपंथियों की एक भीड़ आक्रोशित हो गई और शनिवार शाम को गांव के हिंदू घरों पर हमला कर दिया.

Hundreds of Islamic extremists attacked Shiali and Gowara villages in Rupsha upazila of Khulna district yesterday.All the temples and 58 Hindu houses in the area have been vandalized .Police haven’t taken any action yet. Even no media in Bangladesh has published this incident. pic.twitter.com/c0a7KF27ZH

— Bangladesh Hindu Unity Council (@UnityCouncilBD) August 8, 2021