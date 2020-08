मिसाइल तैनाती के बाद लद्दाख में और डोकलाम के नजदीक हेलिपोर्ट्स बना रहा चीन

New Delhi: पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण में 29-30 अगस्त की रात चीनी सेना से हुई झड़प के बाद एक और चिंताजनक खबर है. चीन भारतीय सीमा के करीब हेलिपोर्ट्स बना रहा है.

अंग्रेजी न्यूज पोर्टल दि प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, एक हेलिपोर्ट डोकलाम के निकट भारत, चीन और भूटान के ट्राइ-जंक्शन पर बन रहा है जहां 2017 में दोनों एशियाई महाशक्तियों के बीच 73 दिन तक आमने-सामने की स्थिति बनी रही थी.

यह मामला तब प्रकाश में आया जब चाइना द्वारा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइस तैनात किये जाने से जुड़ी सेटेलाइट तस्वीरें सामने आयीं.

दि प्रिंट को अनाम सेटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट @detresfa की मदद से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी लद्दाख में हेलिपोर्ट्स निर्माणाधीन हैं- एक तियान शूई हाई में जबकि दूसरा पैंगोंग झील को उत्तरी तट पर अक्साई चीन क्षेत्र में है.

Suspected PLA heliport infrastructure spotted part of an ongoing investigation near the #Doklam region of the #India #China #Bhutan tri junction, this support unit could sustain all weather & rapid troop deployments in the sector along with improving surveillance operations https://t.co/aOeZ3deGzI pic.twitter.com/ycS32tFxJe

— d-atis☠️ (@detresfa_) August 31, 2020