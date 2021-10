क्लास बंक करने पर टीचर ने छ़ड़ी और लातों से स्टूडेंट की ऐसी पिटाई की, VIDEO देख कांप उठेगी रूह

New Delhi : तमिलनाडु में क्लास बंक करने पर एक स्टूडेंट को टीचर ने बहुत बेरहमी से मारा (Teacher Beaten Student) है. इस घटना का वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया है. टीचर लड़के के बाल पकड़कर लगातार छड़ी बरसाते हुए लो मारता रहा. हालांकि टीचर की इस तालिबानी सजा की करतूत को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया. इसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया.

यह चौंकाने वाली घटना तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के चिदंबरम की है. यहां स्थित हायर सेकेंड्री स्कूल में शिक्षक सुब्रमण्यम ने क्लास से गायब रहने की वजह से बच्चे की क्रूरता से पिटाई (Student beaten) की.

घटना के बाद पीड़ित छात्र को चिदंबरम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि बाद में जांच कमिटी ने स्टूडेंट और टीचर से पूछताछ की है. पूछताछ के बाद टीचर के खिलाफ एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम (SC ST Act) के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है.

This is serious …Child abuse by a Teacher is not acceptable. Incident is claimed from #Tamilnadu@AAPTN @EduMinOfIndia @Minister_Edu @PoliceTamilnadu @CRYINDIA pic.twitter.com/1TKZWrM9fv

— Adv. Rohit Kumar (@rohitk497) October 15, 2021