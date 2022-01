आखिर क्यों एयर इंडिया ने रद्द कर दी अमेरिका की उड़ानें, पढ़ें पूरी खबर

New Delhi: अमेरिका में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी की बुधवार से शुरूआत हो रही है. इससे एयरलाइन्स की फ्रीक्वेंसी में बाधा आने की आशंका को देखते हुए एयर इंडिया ने अमेरिका जाने वाली उड़ानों को निरस्त कर दिया है. बता दें भारत से अभी केवल एयर इंडिया ही अमेरिका की लिए फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है.

एअर इंडिया ने ट्वीट कर कहा है कि बुधवार को अमेरिका में 5G मोबाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी उड़ानें प्रभावित रहेंगी. एयर इंडिया की दिल्ली-न्यूयॉर्क, दिल्ली-सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली-शिकागो, मुंबई-न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित नहीं होंगी. इसके अलावा एयरलाइन ने दिल्ली से वॉशिंगटन जाने वाली उड़ान को भी रीशेड्यूल करने की बात कही है.

#FlyAI: Due to deployment of the 5G communications in USA,we will not be able to operate the following flights of 19th Jan’22:

AI101/102 DEL/JFK/DEL

AI173/174 DEL/SFO/DEL

AI127/126 DEL/ORD/DEL

AI191/144 BOM/EWR/BOM

Please standby for further updates.https://t.co/Cue4oHChwx

— Air India (@airindiain) January 18, 2022