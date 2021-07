आखिरकार ट्विटर ने भारत में नियुक्त किया शिकायत अधिकारी, विनय प्रकाश संभालेंगे कमान

New Delhi : भारत सरकार और माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच कुछ महीने से चल रही तनातनी पर अब विराम लग सकता है. नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने करते हुए ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है. विनय प्रकाश भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी होंगे. कंपनी की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है.

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्विटर कंपनी को नए आईटी नियमों का पालन करने को लेकर अमेरिका में अनुप्रमाणित शपथपत्र दायर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया. साथ ही साफ किया कि वह माइक्रोब्लॉगिंग साइट को नियम के खिलाफ किसी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है. ये तीन अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.

ट्विटर की वेबसाइट पर डाली गई सूचना के अनुसार विनय प्रकाश कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी (आरजीओ) हैं. प्रयोगकर्ता पेज पर दी गई वेबसाइट के जरिये उनसे संपर्क कर सकते हैं. इसमें आगे कहा गया है कि ट्विटर से इस पते चौथी मंजिल, द एस्टेट, 121 डिकन्सन रोड, बेंगलूर-560042 पर संपर्क किया जा सकता है.

Twitter names Vinay Prakash as its Resident Grievance Officer for India pic.twitter.com/zSMyFwAUjj

— ANI (@ANI) July 11, 2021