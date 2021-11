3 साल बाद पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने रखे भारत की सरजमीं पर कदम, शानदार स्वागत

New Delhi : भारत में अलगावादियों और आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का हाथ होने के कारण भारत और पाकिस्तान के राजनयिक रिश्तों में पिछले कई वर्षों से तल्खी चल रही थी. इसका असर खेल गतिविधियों पर भी पड़ा था. दोनों देशों ने पिछले कई वर्षों से एक दूसरे की जमीन पर कोई खेल नहीं खेला है. अब करीब चार साल बाद दोनों देशों का एक-दूसरे की धरती पर खेलों का सिलसिला शुरू हुआ है.

इसी कड़ी में पाकिस्तान (Pakistan) की जूनियर हॉकी टीम 24 नवंबर से पांच दिसंबर तक भुवनेश्वर में होने वाले जूनियर हॉकी विश्व कप (Junior Hockey World Cup) में भाग लेने के लिए शनिवार को नयी दिल्ली पहुंची.

हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके इस बारे में जानकारी दी. पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी आफताब हसन खान ने हॉकी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया. बयान के मुताबिक उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीम के सदस्यों की अगवानी की.

📸 | Stills from the airport as we welcome the Pakistani contingent to Bhubaneswar for the FIH Odisha Hockey Men’s Junior World Cup 2021 🏆#IndiaKaGame #RisingStars #JWC2021 pic.twitter.com/r4AXpbAyAG

advt

— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2021