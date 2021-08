अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर हमला, सभी उड़ानें रद्द

Kabul: अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले की खबर आ रही है. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर तीन रॉकेट दागे गए हैं. इनमें से 2 रनवे पर गिरे और एक ब्लास्ट हो गया. न्यूज एजेंसी AFP ने कंधार एयरपोर्ट के अधिकारियों से हवाले से रॉकेट हमले की पुष्टि की है. एजेंसी ने एयरपोर्ट के चीफ मसूद पश्तून के हवाले से बताया है कि दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित कंधार एयरपोर्ट पर कम से कम तीन रॉकेट हमले किए गए हैं. जिसके बाद कंधार एयरपोर्ट से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है.

शनिवार देर रात हुए इस हमले में किसी की जान जाने की खबर नहीं है. हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ये हमला ऐसे समय हुआ है, जब तालिबान के लड़ाकों ने हेरात, लश्कर गाह और कंधार को चारों तरफ से घेर रखा है. कंधार अभी भी अफगान सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन यहां तालिबान तेजी से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. कंधार अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है. यहां के हवाई अड्‌डे का उपयोग अफगानिस्तान की सेना को हथियार और रसद भेजने में भी किया जाता है. इसलिए तालिबान इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद को रोकना चाहता है. पिछले 2-3 हफ्तों में तालिबान ने इस इलाके में हमले बढ़ा दिए हैं.

254 #Taliban terrorists were killed and 97 wounded as a result of #ANDSF operations in Ghazni, Kandahar, Herat, Farah, Jowzjan, Balkh, Samangan, Helmand, Takhar, Kunduz, Baghlan, Kabul & Kapisa provinces during the last 24 hours.

Also, 13 IEDs were discovered & defused by #ANA. pic.twitter.com/XiEiOAOuph

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 1, 2021