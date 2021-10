ट्विटर पर लौटे अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, पाकिस्तान को लगाई लताड़

Kabul : अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने 49 दिन बाद ट्विटर पर वापसी की है. उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जे के ढाई महीनों का डेटा साझा करते हुए पाकिस्तान पर करारा वार किया है. सालेह ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है. उनका इशारा तालिबान और पाकिस्तान की पुरानी दोस्ती की ओर है.

The consequences of two & half months of occupation of Afg by Pak;

GDP down by 30% (estd)

Poverty level 90%

Domestic slavery of women in the name of sharia

Civil service down

Press/media/frdm of exprsn banned

Urban middle class gone

Banks closed.

1/2 advt — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) October 22, 2021

adv

सालेह ने लिखा, ‘अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे के ढाई महीने बाद क्या-क्या बदल चुका है; जीडीपी लगभग 30 फीसदी गिर चुकी है, गरीबी का स्तर 90 फीसदी है, शरिया के नाम पर महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है, सिविल सेवाएं ठप्प हो चुकी हैं, प्रेस/मीडिया/अभिव्यक्ति की आजादी पर बैन लग चुका है, शहरी मध्यम वर्ग जा चुकी है, बैंक बंद चुके हैं.’

It is the first time in our history that women are beaten each time they come out for protest by armed militias of a ruling group in the name of mob control. A regime paranoid of gathering of ten women won’t last. گروهی که تظاهرات ده تا زن را با کلاشنکوف جواب دهد بقا ندارد. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) October 22, 2021

अमरुल्लाह सालेह ने आगे कहा कि, ‘अफगानिस्तान की कूटनीति के केंद्र दोहा बन चुका है, अफगानिस्तान के विदेशी और रक्षा फैसले पाकिस्तान सेना के मुख्यालय में लिए जाते हैं, तालिबान से अधिक शक्तिशाली एनजीओ हैं. पाकिस्तान सेना और हक्कानी ग्रुप ने आतंकियों को ट्रेनिंग देने में लगी हुई है.

Venue for Afg diplomacy shifted to Doha

Afgh foreign /security decision makers In GHQ R’pendi.

NGOs more powereful thn the regime.

Measures for aleviation of grieviances 14 truck loads of wheat /week from Torkham.

GHQ /Haqqania trained turbaned terrorist puppets in office. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) October 22, 2021

अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा है कि अफगानिस्तान बहुत बड़ा है जिसे पाकिस्तान निगल नहीं सकता है. ये वक्त की बात है. हम उन सभी मामलों में प्रतिरोध करेंगे जिसके कि हम हमारी सम्मान की रक्षा पाकिस्तानी आधिपत्य से कर सकें. ये वक्त की बात है लेकिन हम अफगानिस्तान के उदय को जरूर देखेंगे.

अमरुल्लाह सालेह ने बताया कि काबुल पर कब्जे से एक रात पहले, जेल के अंदर विद्रोह हुआ था. सालेह को भी इस बारे में बताया गया था. उन्होंने गैर-तालिबान कैदियों से संपर्क करने की भी कोशिश की थी. अगले दिन सालेह सुबह 8 बजे उठे. उन्होंने रक्षा मंत्री, आंतरिक मंत्री और उनके डेप्युटी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया. काबुल के पुलिस प्रमुख ने उन्हें सूचित किया कि वह एक घंटे तक मोर्चा संभाल सकते हैं.

बता दें कि अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान की गुलामी स्वीकार करने के इनकार कर दिया था. काबुल पर कब्जे के बाद उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने के बजाय पंजशीर घाटी से तालिबान को चुनौती दी थी. कुछ समय तक वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे लेकिन फिर गायब हो गए. तीन सितंबर को उनका अंतिम ट्वीट आया था.

Share this: Twitter

Facebook