स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मिले अदार पूनावाला, बताया- बच्चों के लिए कब आएगा टीका

New Delhi: सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बातचीत हुई. बातचीत के बाद अदार पुनावाला ने कहा कि हमारे बीच वैक्सीन के उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि यूरोप के कई देशों ने वैक्सीन की मंजूरी दे दी है जबकि कई देश कोविशील्ड वैक्सीन को जल्द ही मंजूरी दे सकते हैं.

अदार पुनावाला ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की. यूरोप में 17 से अधिक देशों ने पहले ही कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है और कई देश इसका अनुमोदन देने के लिए कतार में हैं.” पत्रकारों से बात करते हुए अदार पूनावाला ने कहा कि कोई वित्तीय संकट नहीं है. सरकार मदद कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वयस्कों के लिए अक्टूबर तक बाजार में कोवोवैक्स का टीका आ जाएगा. पूनावाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वयस्कों के लिए कोवोवैक्स अक्टूबर में शुरू हो जाएगा और यह डीसीजीआई की मंजूरी पर निर्भर करता है. उन्होंने बताया कि यह दो खुराक वाला टीका होगा और शुरू करने के वक्त इसकी कीमत तय की जाएगी.

पूनावाला ने आगे कहा कि हम लगातार वैक्सीन क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. बच्चों के टीका के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘‘बच्चों के लिए कोवोवैक्स अगले वर्ष शुरू होगा और ज्यादा संभावना है कि जनवरी-फरवरी तक शुरू हो जाए.’’

Met @AdarPoonawalla, CEO of @SerumInstIndia and had a productive discussion on the supply of Covishield vaccine.

I appreciated their role in mitigating #COVID19 & assured continued Government support in ramping up vaccine production. pic.twitter.com/i3HQeeOALH

— Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) August 6, 2021