आईफोन 13 के लॉन्च वीडियो में ‘दम मारो दम’ का दिखा जलवा तो एक्ट्रेस जीनत अमान दिया रिएक्शन

New Delhi : टेक दिग्गज कंपनी Apple ने मंगलवार को वर्चुअल लॉन्च इवेंट में iPhone 13 और iPhone 13 Pro सीरीज़ जारी की है. इस मौके पर जारी किये गये वीडियो में ‘दम मारो दम गाने की धुन इस्तेमाल की गयी थी. यह गाना मशहूर एक्टर और डायरेक्टर देवानंद की 1971 में रीलीज हुई हिट फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का है. यह गीत बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ज़ीनत अमान पर फिल्माया गया था.

ज़ीनत अमान ने iPhone 13 के लॉन्च वीडियो में ‘दम मारो दम’ की धुन के इस्तेमाल पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि 1971 का संगीत अब भी इतना गूंज रहा है. जीनत अमान ने इस फिल्म में हिप्पी युवती का रोल अदा किया था जो अपना घर छोड़ कर हिप्पियों के समूह के साथ नेपाल के काठमांडू में चली जाती है. उसको ढूंढने के लिए उसके भाई बने देवानंद भी नेपाल आते हैं.

iPhone 12 लाइनअप की तरह ही iPhone 13 के भी चार मॉडल – iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro और iPhone 13 Pro Max लॉन्च किए गए हैं. इन चारों में पिछले मॉडल की तुलना में एक समान स्क्रीन साइज़ और लगभग एक समान डिज़ाइन दिया गया है. हालांकि, नए आईफोन के कैमरों में काफी सुधार किया गया है और साथ ही बैटरी लाइफ को भी बढ़ाया गया है. कंपनी ने एक नया Cinematic वीडियो रिकॉर्डिंग मोड भी जोड़ा है, जो वीडियोग्राफी के लिए एक बेहतरीन फीचर है. चारों नए iPhone बिल्कुल नए A15 Bionic चिपसेट पर काम करते हैं और iOS 15 के साथ आते हैं.

iPhone 13 और iPhone 13 mini तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध होंगे. आईफोन 13 मिनी 128GB की भारत में कीमत 69,900 रुपये, 256GB की कीमत 79,900 और 512GB की कीमत 99,900 रुपये होगी. आईफोन 13 के तीनों मॉडल की कीमत क्रमश: 79,900 रुपये, 89,900 रुपये और 99,900 रुपये होगी.

Omg the iPhone13 launch video uses dum maaro dum 😱 what eveennnn #AppleEvent pic.twitter.com/oZVMwAg6oJ

— Manvi (@manvibansal75) September 15, 2021