अभिनेत्री-मॉडल काव्या थापर ने नशे में किया एक्सीडेंट, पुलिस से गाली-गलौच करना पड़ा महंगा, हुई गिरफ्तार

Mumbai : तमिल-तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री-मॉडल काव्या थापर को गुरुवार को मुंबई में नशे में एक कार को टक्कर मारने और एक व्यक्ति को घायल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.

Maharashtra | Actress Kavya Thapar was arrested & sent to judicial custody, on charges of engaging in a scuffle & using abusive language with the police, after she hit a car & injured a person under the influence of alcohol, yesterday morning: Juhu Police

advt

— ANI (@ANI) February 18, 2022