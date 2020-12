एक्टर आयुष्मान खुराना घर आया नया मेहमान, पत्नी ताहिरा ने सोशल मीडिया पर शेयर की बच्चे की तस्वीर

Mumbai: अभिनेता आयुष्मान खुराना के घर एक नया मेहमान आया है. उनकी पत्नी ताहिरा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है.आयुष्मान और ताहिरा दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं.

ताहिरा ने परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने की खबर को शेयर करने के लिए अपने सोशल मीडिया ट्विटर का सहारा लिया और लिखा – “हमारे परिवार का नया सदस्य. यह एक लड़की है और नाम पीनट है. हम सभी को इस पर प्यार आ रहा है. मेरे हेयर एक्सटेंशन की ही तरह पीनट की भी एक कहानी है.”

पीनट के बारे में एक कहानी शेयर करते हुए, ताहिरा की पोस्ट में लिखा है: , “जिस इंसान ने पीनट को पाने में हमारी मदद की है, उन्होंने हमें बताया कि लोग पहले लड़के को उठा ले जाते हैं और इसलिए पीनट का भाई चाहे कितना ही प्यारा क्यों न हो, मैं पीनट को अपना सेकेंड च्वॉइस नहीं बनाना चाहती थी. आप लोग भी इनका स्वागत करें.”

It’s a girl & she is PEANUT! Our newest member of the family, an extension to my hair, peanut has a story too. The person who helped us get peanut told me, it’s always the boys that are picked 1st & so no matter how cute peanut’s bro was, I wasn’t letting her be the 2nd choice🤎 pic.twitter.com/WQ6eah5LVi

