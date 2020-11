फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा की मौत, हिमाचल के धर्मशाला में फंदे से लटका मिला शव

Dharmshala: फिल्म अभिनेता आसिफ बसरा की गुरुवार को मौत हो गयी. उनका शव हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में उनका फंदे से लटका हुआ शव मिला है. आत्महत्या की आशंका जतायी गयी है.

मौके से की सुसाइड नोट नहीं मिला है. कांगड़ा के एसपी विमुक्त रंजन ने मौत की पुष्टि की है. आसिफ बसरा की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

Film actor Asif Basra was found hanging in a private complex in Dharamshala. Forensic team is at the spot and police is investigating the matter: SSP Kangra Vimukt Ranjan. #HimachalPradesh (Picture credit: Asif Basra’s website) pic.twitter.com/nxpWNLi8VU

— ANI (@ANI) November 12, 2020