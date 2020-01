महिला प्रदर्शनकारी के साथ अभद्रता का आरोप, बंगाल BJP के अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ FIR

Kolkata: भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है. एक महिला प्रदर्शनकारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर इस बार उनके खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई है.

West Bengal: FIR registered against BJP leader Dilip Ghosh under sections 354A, 509, 506, 34 of the Indian Penal Code in Patuli Police Station by a woman alleging that she was heckled yesterday in Ghosh’s rally. (file pic) pic.twitter.com/gF5av7MgD3

— ANI (@ANI) January 31, 2020