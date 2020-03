मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर हादसा, ट्रक के नीचे दबकर पांच लोगों की मौत

Pune: महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर रविवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में पांच लोगों पर ट्रक पलट जाने से उनकी मौत हो गई. दुर्घटना खोपोली थानांतर्गत अंडा पॉइंट मोड़ पर हुई.

Maharashtra: Five people dead and one injured after a collision between three motorcycles and a truck in Raigad district on Pune-Mumbai Highway last night. pic.twitter.com/axdimicGSP

— ANI (@ANI) March 2, 2020