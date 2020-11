गुजरात के वड़ोदरा में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, पीएम ने दुख जताया

Ahmedabad : खबर है कि गुजरात के वड़ोदरा शहर में बुधवार सुबह हुए एक दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गयी. 15 लोग हादसे में घायल बताये गये हैं. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस संबंध में वड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल के अधीक्षक रंजन अय्यर ने जानकारी दी कि सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गयी है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर किसकी लापरवाही से हादसा हुआ. पुलिस इस मामले में घायल लोगों से पूछताछ कर रही है

Gujarat: Nine people died, 17 injured in a collision between two trucks, at Waghodia Crossing Highway in Vadodara earlier this morning. The injured admitted to a hospital where they are undergoing treatment. https://t.co/z5HkSPfIo8 pic.twitter.com/kEdPcAkp98

— ANI (@ANI) November 18, 2020