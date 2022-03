इराक में अमेरिकी दूतावास पर गिरी 6 मिसाइलें, लगी भीषण आग

New Delhi: शनिवार की देर रात इराक में अमेरिकी दूतावास कैंपस की ओर कई रॉकेट दागे गए हैं. रॉकेट दागे जाने के बाद दूतावास के परिसर में आग लगी हुई है. इस्टर्न यूरोपियन मीडिया NEXTA के मुताबिक, एरबिल पर मिसाइल हमला ईरानी क्षेत्र से हुआ था. इराकी सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने कहा कि हुए इस हमले में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है और इससे इलाके में भारी नुकसान हुआ है.

Several rockets landed near the U.S. Consulate General in #Erbil, #Iraq

According to the national Iraqi news agency, so far there have been at least three explosions in the city and alarm sirens are sounding. pic.twitter.com/QjQvqUnOFi

