पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो में IED ब्लास्ट में 35 नागरिक मारे गए, 37 घायल

IED Blast in Burkina Faso : अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में बड़ा हमला हुआ है. देश के साहेल क्षेत्र में लोगों को ले जा रहे एक काफिले पर सोमवार को आईईडी से हमला कर दिया गया जिसमें 35 आम नागरिकों की मौत हो गई, साथ ही 37 लोग घायल हो गए हैं. साहेल क्षेत्र के गवर्नर ने बताया कि बुर्किना फासो के जिहादी प्रभावित उत्तर में लोगों से भरे काफिले पर आईईडी हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं.

At least 35 civilians killed in IED blast in Burkina Faso, West Africa reports AFP News Agency quoting Authorities

