21dayslockdown : लोग घबराहट में खरीदारी न करें, घरों के अंदर रहें, भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा

New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संदेश के बाद पूरे देश में लोग खरीदारी करने सड़कों पर उतर आये. इसे देखते हुए पीएम मोदी ने एक औऱ ट्वीट करते हुए घबराहट में खरीदारी नहीं करने को कहा.

By converging around shops, you are risking the spread of COVID-19.

No panic buying please.

Please stay indoors.

I repeat- Centre and State Governments will ensure all essentials are available. https://t.co/bX00az1h7l

— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2020