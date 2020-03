21daylockdown: बिहार में गरीब परिवारों को राहत, राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देगी सरकार

Patna: कोरोना वायरस के खिलाफ देश निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है. जिंदगी की रफ्तार थाम दी गयी है. देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को हराने का कारगर तरीका है.

वहीं इस लॉकडाउन के बीच यूपी के बाद बिहार सरकार ने गरीब परिवारों को राहत दी है. बिहार की नीतीश सरकार ने लोगों को एक-एक हजार रुपये देने का फैसला किया है. देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच नीतीश सरकार ने इसकी घोषणा की है.

21 दिन के लॉक डाउन के दौरान गरीब परिवारों को राहत पहुंचाने के मकसद से नीतीश कुमार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. अब राज्य के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को एक-एक हजार रुपये दिये जाएगे. यह राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाएगी.

In wake of lockdown due to the #Coronavirus outbreak, the state government has decided to give Rs 1000 each to every family that holds a ration card: Bihar Chief Minister’s Office

— ANI (@ANI) March 25, 2020