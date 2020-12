टाइम के कवर पेज पर भारतीय मूल की 15 वर्षीय गीतांजलि राव, किड ऑफ द ईयर चुनी गयीं

NewDelhi : विश्व भर में प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम के कवर पेज पर इस बार भारतीय मूल की 15 वर्षीय अमेरिकी युवा साइंटिस्ट गीतांजलि राव की तस्वीर है. गीतांजलि कोलेरेडो के स्टेम स्कूल हाईलैंड्स रेंच स्कूल की छात्रा है. जान लें कि गीतांजलि राव को टाइम ने किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है. जानकारी के अनुसार टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर के लिए नाम मांगे थे. आवेदनों में से लगभग 5000 आवेदन एक्सेप्ट किये गये थे.

Humbled, honored, and excited! Special thanks to all my mentors, teachers, family, and friends who believed in me and supported me. Congrats to all the finalists and many of them are my friends @jordanjustright from @TheSTEAM_Squad @MightyRebekah @ElijahLee07. They inspire me! https://t.co/wr8EPhauw9

— Gitanjali Rao (@gitanjaliarao) December 4, 2020