20 अक्टूबर से सिमडेगा में 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, जानें किस दिन झारखंड की बेटियां दिखायेंगी अपना जलवा

Ranchi : 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन सिमडेगा में होगा. 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये टूर्नामेंट खेला जायेगा. इसके लिये मैच शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है. आठ पुलों में देशभर की सभी टीमों को बांटा गया है. पुल ए में झारखंड के साथ केरल, तमिलनाडु, पुल-बी में हरियाणा, असम, राजस्थान, पुल-सी में मिजोरम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को रखा गया है. पुल-डी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर की टीम है. पुल-ई में महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात, पुल-एफ में चंडीगढ़, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, पुल-जी में ओड़िशा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, मध्य प्रदेश तथा पुल-एच में कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप पांडिचेरी की टीम को शामिल किया गया है.

इसे भी पढ़ें : 6 महीने बाद भी बेकार पड़ी है 70 लाख की ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन

तमिलनाडु के साथ झारखंड का पहला मैच

जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 अक्टूबर को मेजबान झारखंड की टीम तमिलनाडु के साथ अपना पहला मैच खेलेगी. इसी दिन कर्नाटक का मुकाबला बंगाल के साथ, पंजाब का लक्षद्वीप पुडूचेरी के साथ तथा असम का राजस्थान के साथ मैच होगा.

advt

दूसरे दिन 21 अक्टूबर को मिजोरम और तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात, ओड़िशा और हिमाचल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा, बिहार और जम्मू कश्मीर की टीम एक-दूसरे के आमने सामने होगी.

22 अक्टूबर को 6 मैच खेले जायेंगे. इस दिन केरल vs तमिलनाडु, हरियाणा vs राजस्थान, आंध्र प्रदेश vs तेलंगाना, यूपी vs मणिपुर, कर्नाटक vs पंजाब और बंगाल vs पुडूचेरी के बीच मुकाबले होंगे.

23 अक्टूबर को भी 6 मैच होंगे. इनमें उत्तराखंड vs मणिपुर, दिल्ली vs गुजरात, ओड़िशा vs छत्तीसगढ़, हिमाचल vs मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ vs बिहार और गोवा vs जम्मू कश्मीर के बीच मैच शामिल हैं.

24 अक्टूबर को झारखंड की टीम केरल के साथ, हरियाणा असम के साथ, मिजोरम आंध्र प्रदेश के साथ, महाराष्ट्र दिल्ली के साथ, कर्नाटक पुडूचेरी के साथ, पंजाब बंगाल के साथ अपना मैच खेलेगा.

25 अक्टूबर को ओड़िशा vs मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ vs हिमाचल, चंडीगढ़ vs जम्मू और कश्मीर, बिहार vs गोवा, यूपी vs उत्तराखंड के मैच खेले जायेंगे. 26 अक्टूबर को पुल ए में पहले स्थान पर रहने वाली टीम पुल-एच में पहले स्थान पर रहने वाली टीम से मैच खेलेगी. पुल-बी में पहले स्थान की टीम पुल-जी में पहले स्थान पर रहने वाली टीम के साथ, पुल-सी में पहले स्थान की टीम पुल-एफ के पहले स्थान की टीम के साथ और पुल-डी में टॉप पर रहने वाली टीम पुल-ई की टॉप की टीम के साथ मैच खेलेगी.

27 अक्टूबर को सभी टीमों के लिये रेस्ट डे रखा गया है. 28 को दो सेमी फाइनल मैच खेले जायेंगे. इसके बाद 29 अक्टूबर को अंतिम दिन तीसरे और चौथे स्थान के लिये चयनित टीमें मैच खेलेंगी. इसी दिन फाइनल मैच भी खेले जायेंगे.

इसे भी पढ़ें : सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 12 अक्टूबर को 24 जिलों में सड़कों पर उतरेंगे RTI एक्टिविस्ट

Share this: Twitter

Facebook