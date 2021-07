बाढ़ और भूस्खलन से 112 लोगों की मौत, एनडीआरएफ राहत-बचाव कार्यों में जुटीं, देखें VIDEO

Mumbai : महाराष्ट्र में बारिश के चलते हालात खतरनाक बनते जा रहे हैं. लगातार पांच दिनों से हो रही बारिश की वजह से रायगढ़, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, रत्नागिरी और ठाणे में दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, अभी तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हैं. यहां एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं.

राज्य के मुंबई, पलघर और ठाणे में आज भी बारिश की आशंका है. मौसम विभाग की मानें तो राज्य के कई जिलों में आज भारी से भारी बारिश हो सकती है.

एनडीआरएफ के निदेशक (डीजी) एस एन प्रधान ने राज्य के रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा जिलों में जारी राहत बचाव कार्यों पर प्रतिक्रिया दी है. (डीजी) एस एन प्रधान ने ट्वीट कर बताया कि एनडीआरएफ के बचावकर्मियों ने इन क्षेत्रों से कुल 73 शव निकाले हैं, जिनमें सबसे अधिक 44 शव रायगढ़ की महाड़ तहसील के तलिए गांव से हैं.

वहीं इन तीन जिलों में 47 लोगों के लापता होने की सूचना है. बता दें कि एनडीआरएफ रायगढ़ में भूस्खलन प्रभावित तलिए, रत्नागिरी में पोरस और सतारा जिले के मीरगांव, अंबेघर और ढोकावाले में काम कर रहा है. एनडीआरएफ के अलावा सेना भी राहत बचाव कार्यों में लगी हुई है.

वहीं राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से मरने वालों की संख्या 112 है, जिसमें अकेले तटीय रायगढ़ जिले में 52 शामिल हैं. पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में 78,111 और कोल्हापुर जिले के 40,882 लोगों सहित 1,35,313 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है.

#WATCH | Residential area in Walwa tehsil of Sangli district submerged in water from the overflowing Krishna river due to heavy rainfall in the region #Maharashtra pic.twitter.com/1QXz8iQZqn

— ANI (@ANI) July 25, 2021