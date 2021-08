बिहार : पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श मतदान केंद्र बनाने की तैयारी, मतदाताओं के किया जाएगा प्रेरित

Bihar: Preparation for making ideal polling station for Panchayat elections, voters will be motivated

Patna : आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना सभी जिलों में की जाएगी. इन केंद्रों पर मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित किया जाएगा. साथ ही केंद्रों की आकर्षक सजावट की जाएगी. महिला व बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत को अपने-अपने जिले में आदर्श मतदान केंद्रों की स्थापना करने का निर्देश दिया है. आयोग ने इसके लिए सभी जिलों को आदर्श मतदान केंद्र स्थल को पहले से ही चिह्नित करने को कहा है, ताकि वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके.

आयोग के सूत्रों के अनुसार आदर्श मतदान केंद्र पर तैनात होने वाले मतदानकर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा. वहां आने वाले सभी मतदाता मतदान के नये अनुभवों को अपने साथ ले जा सकें.

पंचायत चुनाव को लेकर जिलों में नगर निकायों के गठन के बाद पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है. पंचायतों में मतदान केंद्रों का भी पुनर्गठन किया जाएगा. राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर करीब 1.14 लाख मतदान केंद्रों के गठन की संभावना है. मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया सरकारी भवनों में ही होगी.

